Ausblick: Stove Kraft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stove Kraft wird am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 2,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,15 INR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,35 Prozent auf 4,09 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,48 INR, gegenüber 12,69 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 18,50 Milliarden INR im Vergleich zu 16,07 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at