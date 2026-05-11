Stove Kraft Aktie
WKN DE: A2QNKT / ISIN: INE00IN01015
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Stove Kraft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stove Kraft wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,35 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stove Kraft noch 0,440 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,61 Prozent auf 3,59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,61 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,65 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 15,68 Milliarden INR, gegenüber 14,48 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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