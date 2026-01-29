Ausblick: Stove Kraft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stove Kraft äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,00 INR je Aktie gegenüber 3,67 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent auf 4,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21,96 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,65 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 16,35 Milliarden INR, gegenüber 14,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at