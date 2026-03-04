Stratasys Aktie
Ausblick: Stratasys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stratasys wird am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 139,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stratasys einen Umsatz von 150,4 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,141 USD, gegenüber -1,700 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 550,4 Millionen USD im Vergleich zu 573,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
