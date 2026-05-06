Ausblick: Stratasys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stratasys äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,023 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 131,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 136,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,118 USD im Vergleich zu -1,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 564,5 Millionen USD, gegenüber 551,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at