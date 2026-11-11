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WKN DE: A1J5UR / ISIN: IL0011267213

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Stratasys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Stratasys gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,023 USD aus. Im letzten Jahr hatte Stratasys einen Verlust von -0,650 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent auf 141,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 565,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 551,1 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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