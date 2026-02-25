Ausblick: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Strategic Education präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,41 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,29 Prozent erhöht. Damals waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 322,3 Millionen USD gegenüber 311,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,87 USD im Vergleich zu 4,67 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,22 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at