Strategic Education Aktie
WKN DE: A2JRXJ / ISIN: US86272C1036
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Strategic Education legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Strategic Education wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 327,6 Millionen USD gegenüber 321,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,19 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,41 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,27 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategic Education Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Strategic Education legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Strategic Education vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Strategic Education zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Strategic Education legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Strategic Education Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Strategic Education Inc Registered Shs
|71,50
|3,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.