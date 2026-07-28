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Strategic Education Aktie

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WKN DE: A2JRXJ / ISIN: US86272C1036

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Strategic Education legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Strategic Education wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 327,6 Millionen USD gegenüber 321,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,19 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,41 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,27 Milliarden USD waren.

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