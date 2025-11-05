Ausblick: Strategic Education mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Strategic Education wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Strategic Education ein EPS von 1,15 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,87 Prozent auf 314,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategic Education noch 306,0 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at