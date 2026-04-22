Ausblick: Strategic Education zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Strategic Education äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 309,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 303,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 5,41 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 1,27 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at