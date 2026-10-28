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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 20,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,72 Prozent auf 127,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 128,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -20,142 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -15,230 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 500,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 477,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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