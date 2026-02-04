Strattec Security CorpShs Aktie
WKN: 894333 / ISIN: US8631111007
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Strattec Security zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Strattec Security wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 132,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 129,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,92 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 577,0 Millionen USD, gegenüber 565,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
