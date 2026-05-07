Strawberry Fields REIT Aktie

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WKN DE: A40DLK / ISIN: US8631821019

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Strawberry Fields REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Strawberry Fields REIT wird am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,152 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 40,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,666 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 164,7 Millionen USD, gegenüber 155,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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