Strawberry Fields REIT Aktie

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WKN DE: A40DLK / ISIN: US8631821019

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Strawberry Fields REIT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Strawberry Fields REIT lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,197 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,12 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Strawberry Fields REIT in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 40,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,737 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 161,5 Millionen USD, gegenüber 155,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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