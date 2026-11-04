Strawberry Fields REIT Aktie
WKN DE: A40DLK / ISIN: US8631821019
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Strawberry Fields REIT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Strawberry Fields REIT lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,197 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,12 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Strawberry Fields REIT in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 40,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,737 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 161,5 Millionen USD, gegenüber 155,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
|13,08
|4,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.