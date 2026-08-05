Strawberry Fields REIT Aktie
WKN DE: A40DLK / ISIN: US8631821019
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Strawberry Fields REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Strawberry Fields REIT wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,165 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.
Strawberry Fields REIT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,690 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 162,8 Millionen USD, gegenüber 155,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
|14,17
|-1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.