Ausblick: Strawberry Fields REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Strawberry Fields REIT wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,165 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Strawberry Fields REIT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,690 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 162,8 Millionen USD, gegenüber 155,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at