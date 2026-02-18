Strawberry Fields REIT Aktie

WKN DE: A40DLK / ISIN: US8631821019

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Strawberry Fields REIT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Strawberry Fields REIT wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,143 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Strawberry Fields REIT ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Strawberry Fields REIT nach den Prognosen von 6 Analysten 40,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,583 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,570 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 155,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 117,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs

Analysen zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs

