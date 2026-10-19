Stride Aktie
WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080
|
19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Stride informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stride wird am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einer Verringerung von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,40 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Stride 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 612,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stride 620,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,42 USD, gegenüber 7,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stride Inc Registered Shs
|
19.10.26
|Ausblick: Stride informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Stride legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Stride legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Stride Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Stride Inc Registered Shs
|72,00
|-2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.