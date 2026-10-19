Ausblick: Stride informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stride wird am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einer Verringerung von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,40 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Stride 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 612,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stride 620,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,42 USD, gegenüber 7,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at