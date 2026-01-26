Stride Aktie

Stride

WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Stride legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stride wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD gegenüber 2,03 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 587,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 627,9 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

