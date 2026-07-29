Ausblick: Stryker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stryker wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,02 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,97 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at