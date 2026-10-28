Stryker Aktie

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WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Stryker öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stryker öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,55 USD. Dies würde einem Zuwachs von 59,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stryker 2,22 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Stryker 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stryker 6,06 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,40 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,18 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 25,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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