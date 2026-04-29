Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Stryker stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Stryker gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
26 Analysten schätzen, dass Stryker für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,69 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,03 Prozent auf 6,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Stryker noch 5,87 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,00 USD, gegenüber 8,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 27,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,12 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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