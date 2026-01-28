Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Stryker vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Stryker wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
26 Analysten schätzen, dass Stryker für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,12 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stryker einen Umsatz von 6,44 Milliarden USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,56 USD je Aktie, gegenüber 7,76 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 25,07 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 22,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stryker Corp.
|
28.01.26
|Ausblick: Stryker vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stryker-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Stryker informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.01.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Stryker-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stryker von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)