28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Stryker vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Stryker wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

26 Analysten schätzen, dass Stryker für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,12 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stryker einen Umsatz von 6,44 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,56 USD je Aktie, gegenüber 7,76 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 25,07 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 22,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

