Ausblick: StubHub A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

StubHub A wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei StubHub A noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll StubHub A nach den Prognosen von 12 Analysten 425,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 397,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD, wohingegen im Vorjahr noch -5,760 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at