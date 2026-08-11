StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: StubHub A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
StubHub A wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,107 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte StubHub A noch -0,210 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll StubHub A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 513,4 Millionen USD im Vergleich zu 430,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,469 USD, gegenüber -5,760 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 2,03 Milliarden USD im Vergleich zu 1,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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