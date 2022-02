Ausblick: Studsvik A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Studsvik A lässt sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Studsvik A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 5,97 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,07 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 19,91 Prozent auf 256,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Studsvik A noch 213,5 Millionen SEK umgesetzt.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 5,79 SEK je Aktie, gegenüber 4,28 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 802,0 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 721,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at