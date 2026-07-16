Studsvik ABShs Aktie
WKN: 659213 / ISIN: SE0000653230
|
16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Studsvik A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Studsvik A präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,10 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Studsvik A 1,20 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 0,18 Prozent auf 228,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Studsvik A noch 227,6 Millionen SEK umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,41 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,54 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 899,0 Millionen SEK, gegenüber 883,3 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Studsvik ABShs
|
16.07.26
|Ausblick: Studsvik A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Studsvik A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Studsvik A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Studsvik A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Studsvik A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Studsvik A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)