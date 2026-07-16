Ausblick: Studsvik A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Studsvik A präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,10 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Studsvik A 1,20 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 0,18 Prozent auf 228,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Studsvik A noch 227,6 Millionen SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,41 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,54 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 899,0 Millionen SEK, gegenüber 883,3 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at