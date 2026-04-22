Studsvik ABShs Aktie
WKN: 659213 / ISIN: SE0000653230
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Studsvik A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Studsvik A veröffentlicht am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 SEK je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 221,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 5,75 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,54 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 884,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 883,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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