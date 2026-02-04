Ausblick: Studsvik A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Studsvik A wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,80 SEK gegenüber -0,160 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 6,22 Prozent auf 232,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 4,50 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 1,17 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 893,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 893,1 Millionen SEK.

