Studsvik ABShs Aktie
WKN: 659213 / ISIN: SE0000653230
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Studsvik A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Studsvik A wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,80 SEK gegenüber -0,160 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 6,22 Prozent auf 232,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 4,50 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 1,17 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 893,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 893,1 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.at
