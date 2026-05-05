Sturm Ruger Aktie
WKN: 861820 / ISIN: US8641591081
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sturm Ruger präsentiert Quartalsergebnisse
Sturm Ruger lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,340 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,12 Prozent auf 137,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 553,5 Millionen USD im Vergleich zu 546,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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