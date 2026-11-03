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Sturm Ruger Aktie

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WKN: 861820 / ISIN: US8641591081

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sturm Ruger stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sturm Ruger öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,370 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sturm Ruger 0,100 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 131,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sturm Ruger einen Umsatz von 126,8 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 583,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 546,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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