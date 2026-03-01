Sturm Ruger Aktie
WKN: 861820 / ISIN: US8641591081
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sturm Ruger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sturm Ruger wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 131,2 Millionen USD – ein Minus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sturm Ruger 145,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,230 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 526,2 Millionen USD, gegenüber 535,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sturm Ruger & Co IncShs
|
07:01
|Ausblick: Sturm Ruger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Sturm Ruger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sturm Ruger & Co IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Sturm Ruger & Co IncShs
|31,40
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.