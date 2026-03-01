Ausblick: Sturm Ruger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sturm Ruger wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 131,2 Millionen USD – ein Minus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sturm Ruger 145,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,230 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 526,2 Millionen USD, gegenüber 535,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at