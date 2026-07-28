Sturm Ruger Aktie
WKN: 861820 / ISIN: US8641591081
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sturm Ruger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sturm Ruger wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sturm Ruger noch ein Verlust pro Aktie von -1,050 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 128,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sturm Ruger einen Umsatz von 132,5 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 553,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 546,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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