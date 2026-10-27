Ausblick: Stylam Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stylam Industries stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 27,60 INR gegenüber 22,17 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Stylam Industries nach den Prognosen von 3 Analysten 3,39 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,92 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 119,43 INR im Vergleich zu 88,25 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 14,34 Milliarden INR, gegenüber 11,29 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at