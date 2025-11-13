Ausblick: Stylam Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stylam Industries präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Stylam Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 22,10 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,66 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,96 Milliarden INR gegenüber 2,63 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 84,13 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 71,46 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,96 Milliarden INR, gegenüber 10,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at