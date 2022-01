Ausblick: Subros legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Subros präsentiert in der am 27.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 2,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,20 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 3,56 Prozent auf 5,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,62 INR im Vergleich zu 7,20 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 21,27 Milliarden INR, gegenüber 17,96 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at