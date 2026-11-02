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WKN DE: A2JH8N / ISIN: INE287B01021

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Subros mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Subros wird am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 5,60 INR gegenüber 6,24 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Subros mit einem Umsatz von insgesamt 9,82 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,59 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 28,10 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,39 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 41,92 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 37,56 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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