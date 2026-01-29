Subros Aktie

Subros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH8N / ISIN: INE287B01021

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Subros verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Subros öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,90 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,05 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 10,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,21 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 27,50 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 23,07 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,49 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,68 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Subros Ltd

Analysen zu Subros Ltd

Aktien in diesem Artikel

Subros Ltd 820,00 5,26% Subros Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

