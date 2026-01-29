Subros Aktie
WKN DE: A2JH8N / ISIN: INE287B01021
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Subros verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Subros öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,90 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,05 INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 10,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,21 Milliarden INR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 27,50 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 23,07 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,49 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,68 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Subros Ltd
|
29.01.26
|Ausblick: Subros verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Subros präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Subros gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Subros Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Subros Ltd
|820,00
|5,26%