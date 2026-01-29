Ausblick: Subros verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Subros öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,90 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,05 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 10,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,21 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 27,50 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 23,07 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,49 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,68 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at