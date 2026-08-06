Subros Aktie
WKN DE: A2JH8N / ISIN: INE287B01021
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Subros zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Subros wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 6,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 28,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 11,31 Milliarden INR gegenüber 8,78 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 27,45 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 25,39 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 42,46 Milliarden INR, gegenüber 37,56 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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