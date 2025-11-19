Ausblick: Subsea 7 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Subsea 7 lädt am 20.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,454 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 46,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Subsea 7 in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,13 Milliarden USD, gegenüber 6,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at