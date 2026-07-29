Ausblick: Subsea 7 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Subsea 7 lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Subsea 7 die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,596 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Subsea 7 ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Subsea 7 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,92 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Subsea 7 1,78 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,39 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,67 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at