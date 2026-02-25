Ausblick: Subsea 7 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Subsea 7 veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,599 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Subsea 7 ein EPS von 0,770 NOK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,96 Milliarden USD betragen, verglichen mit 20,61 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 7,31 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 7,08 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 73,53 Milliarden NOK generiert worden waren.

