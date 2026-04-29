Ausblick: Subsea 7 stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Subsea 7 wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,357 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Subsea 7 0,660 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,61 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,93 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,43 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,46 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 73,58 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at