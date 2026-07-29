Ausblick: Subsea 7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Subsea 7 stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,596 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,64 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,92 Milliarden USD, was einem Umsatz von 18,09 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,43 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 7,67 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 73,58 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at