Ausblick: Subsea 7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Subsea 7 präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,599 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 7,08 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at