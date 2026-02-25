Subsea 7 Aktie
WKN DE: A1H5LW / ISIN: US8643231009
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Subsea 7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Subsea 7 präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,599 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 7,08 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Subsea 7 S.A. (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Subsea 7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Subsea 7 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: Subsea 7 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Subsea 7 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Subsea 7 S.A. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Subsea 7 S.A. (spons. ADRs)
|23,20
|2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.