Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie
WKN: 924916 / ISIN: US8644821048
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Suburban Propane Partners L P Partnership Units gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suburban Propane Partners L P Partnership Units lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suburban Propane Partners L P Partnership Units die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,750 USD. Dies würde einem Zuwachs von 150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Suburban Propane Partners L P Partnership Units 0,300 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 373,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Suburban Propane Partners L P Partnership Units für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 392,0 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
