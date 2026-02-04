Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie

Suburban Propane Partners L P Partnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924916 / ISIN: US8644821048

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Suburban Propane Partners L P Partnership Units gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Suburban Propane Partners L P Partnership Units lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suburban Propane Partners L P Partnership Units die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,750 USD. Dies würde einem Zuwachs von 150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Suburban Propane Partners L P Partnership Units 0,300 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 373,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Suburban Propane Partners L P Partnership Units für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 392,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Suburban Propane Partners L P Partnership Units 19,45 -2,80% Suburban Propane Partners L P Partnership Units

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

