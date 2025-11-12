Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie
WKN: 924916 / ISIN: US8644821048
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Suburban Propane Partners L P Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suburban Propane Partners L P Partnership Units wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,510 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Suburban Propane Partners L P Partnership Units noch -0,690 USD je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 227,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,45 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
