Ausblick: Suburban Propane Partners L P Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suburban Propane Partners L P Partnership Units wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,510 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Suburban Propane Partners L P Partnership Units noch -0,690 USD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 227,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,45 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at