Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie

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WKN: 924916 / ISIN: US8644821048

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Suburban Propane Partners L P Partnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suburban Propane Partners L P Partnership Units wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,150 USD. Dies würde einen Gewinn von 34,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Suburban Propane Partners L P Partnership Units -0,230 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 255,0 Millionen USD – ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suburban Propane Partners L P Partnership Units 260,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,39 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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