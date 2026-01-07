SUGI PHARMACY Aktie

SUGI PHARMACY für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938979 / ISIN: JP3397060009

07.01.2026 07:01:06

Ausblick: SUGI PHARMACY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SUGI PHARMACY wird am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 41,86 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 33,14 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll SUGI PHARMACY 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 247,85 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SUGI PHARMACY 220,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 246,97 JPY je Aktie, gegenüber 141,96 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1.009,77 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 878,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SUGI PHARMACY CO LTDShs 19,30 -2,03% SUGI PHARMACY CO LTDShs

