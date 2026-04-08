SUGI PHARMACY Aktie
WKN: 938979 / ISIN: JP3397060009
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08.04.2026 07:01:06
Ausblick: SUGI PHARMACY zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SUGI PHARMACY lädt am 09.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 47,43 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 36,65 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,99 Prozent auf 257,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SUGI PHARMACY noch 243,40 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 247,24 JPY im Vergleich zu 141,96 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1.008,75 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 878,02 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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