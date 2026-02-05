Sula Vineyards Aktie
WKN DE: A3D3UK / ISIN: INE142Q01026
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sula Vineyards verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sula Vineyards wird am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,31 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,32 INR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,01 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,95 INR im Vergleich zu 8,32 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden INR, gegenüber 5,79 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sula Vineyards Limited Registered Shs 144A Reg S
|
05.02.26
|Ausblick: Sula Vineyards verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Sula Vineyards legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sula Vineyards Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Sula Vineyards Limited Registered Shs 144A Reg S
|186,60
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.