Ausblick: Sula Vineyards verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sula Vineyards wird am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,31 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,32 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,01 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,95 INR im Vergleich zu 8,32 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden INR, gegenüber 5,79 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at